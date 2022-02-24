Вратарь «Монреаля» Монтембо признан первой звездой дня в НХЛ

Вратарь «Монреаля» Сэм Монтембо признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Баффало» (4:0) голкипер отразил все 32 броска по своим воротам. 25-летний канадец сыграл на ноль впервые в карьере.

Вторая звезда дня — нападающий «Колорадо» Габриэль Ландескуг, который сделал дубль в игре с «Детройтом» (5:2).

Третьей звездой дня признан форвард «Тампы» Кори Перри, на счету которого 1 гол и 1 результативная передача в матче против «Эдмонтона» (5:3).