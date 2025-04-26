Вратарь «Монреаля» Добеш повторил достижение Василевского и Кочеткова в Кубке Стэнли

Голкипер «Монреаля» Якуб Добеш заменил Самуэля Монтембо в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли с «Вашингтоном» (6:3).

23-летний чех стал пятым вратарем, который одержал первую победу в плей-офф НХЛ, выйдя на замену. Он присоединился к Эдину Хиллу (2023-й год), Петру Кочеткову (2022-й), Элвису Мерзликину (2020-й) и Андрею Василевскому (2015-й).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Кэпиталз». Четвертый матч состоится в ночь на понедельник, 28 апреля. Начало игры — 01:30 по московскому времени.