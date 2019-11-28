Вратарь «Миннесоты» Дубник пропустил последние матчи команды из-за серьезной болезни жены
28 ноября 2019, 20:17
Вратарь «Миннесоты» Деван Дубник пропустил последние выездные матчи команды. Он находился рядом с женой Дженнифер, которая борется с серьезной болезнью, сообщает в Twitter журналист Майкл Руссо.
Диагноз супруги Девана Дубника не разглашается. Также пока неизвестно, когда он вернется в расположение команды.
В нынешнем сезоне голкипер провел 14 матчей, в которых в среднем пропускал 3,35 шайбы за сезон.
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