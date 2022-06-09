Вратарь Коновалов подпишет двухлетний контракт с московским «Динамо»

«Эдмонтон» выставил российского вратаря Илью Коновалова на драфт отказов с целью расторжения контракта.

Как сообщил «СЭ» агент игрока Сергей Исаков, Коновалов в ближайшее время подпишет двухлетний контракт с московским клубом.

В КХЛ Коновалов дебютировал в 2017 году за ярославский «Локомотив» и за все время в лиге провел 124 игры, отразив 92 процента бросков, в среднем пропуская 2,21 шайбы за игру.

В текущем сезоне вратарь провел в регулярном чемпионате АХЛ 17 матчей за «Бэйкерсфилд» и пропускал в среднем 2,73 шайбы за игру.