Хеллибак первым в истории «Нью-Джерси» выиграл все пять стартовых матчей за клуб

Вратарь «Нью-Джерси» Коннор Хеллибак стал первым голкипером в истории клуба, который выиграл все пять стартовых матчей после перехода в команду. Пятую победу американец одержал 8 ноября в гостевой игре с «Торонто». «Девилз» победили со счетом 4:0, а голкипер впервые сыграл на ноль за новый клуб.

Хеллибак перешел в «Нью-Джерси» из «Виннипега» 23 октября и с тех пор не проиграл ни одного из пяти матчей в стартовом составе.

В Торонто счет открыл Тимо Майер на девятой минуте второго периода. Менее чем через пять минут он удвоил преимущество после подправления броска Джека Хьюза. В третьем периоде Нико Хишир реализовал большинство, а Браун установил окончательный результат голом в пустые ворота.

Для «Нью-Джерси» эта победа стала пятой подряд. Команда выиграла девять из десяти последних матчей, тогда как «Торонто» не может победить шесть игр подряд.