Вратарь «Колорадо» Кемпер из-за повреждения не смог продолжить встречу с «Нэшвиллом»

Вратарь «Колорадо» Дарси Кемпер получил повреждение в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Нэшвилла».

На 20-й минуте встречи 32-летний канадец был заменен на Павла Францоуза после того, как ему попали клюшкой сквозь маску в область глаза. Пресс-служба клуба сообщила, что Кемпер не сможет вернуться в игру.