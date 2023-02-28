Георгиев вышел на восьмое место среди россиян по числу сухих матчей в НХЛ

«Колорадо» дома обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев сделал 31 сэйв, оформив шатаут (сухой матч).

Для голкипера это 11-я сухая игра в 171 матче в НХЛ. Он сравнялся по этому показателю с Антоном Худобиным, с которым теперь делит восьмое место среди россиян.

На седьмом месте по количеству шатаутов среди россиян располагается Илья Сорокин (14). Рекорд принадлежит Евгению Набокову — 59.