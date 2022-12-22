Тарасов о выступлении за «Коламбус»: «С каждой игрой я чувствую себя все лучше»

Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов поделился впечатлениями от выступления в НХЛ.

«Это очень важно. Конечно, для меня намного лучше, когда я играю, потому что я пропустил полгода. С каждой игрой я чувствую себя все лучше. Я извлекаю много уроков из каждой игры. Это важно для моего дальнейшего развития. Я стараюсь больше думать о том, что происходит в игре, как я могу реагировать на разные ситуации на льду. Нужно быть терпеливым и сосредоточенным на протяжении всех 60 игровых минут. Я просто пытаюсь сосредоточиться на игре. Неважно, с кем вы играете и против кого. Нужно просто делать свою работу», — приводит слова Даниила Тарасова официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 11 матчей в НХЛ, в которых одержал две победы при 91,3 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,13.