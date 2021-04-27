Вратарь «Коламбуса» Корписало выбыл до конца сезона

Вратарь «Коламбуса» Йоонас Корписало выбыл до конца сезона из-за травмы нижней части тела, информирует официальный сайт НХЛ.

Голкипер получил повреждение на 43-й минуте встречи матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (3:4), когда пытался остановить результативный бросок Алекса Барре-Буле.

В 33 матчах сезона Корписало одержал 9 побед при коэффициенте надежности 3,30 и 89,4% сэйвов.