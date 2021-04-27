Вратарь «Коламбуса» Корписало выбыл до конца сезона
27 апреля 2021, 22:20
Вратарь «Коламбуса» Йоонас Корписало выбыл до конца сезона из-за травмы нижней части тела, информирует официальный сайт НХЛ.
Голкипер получил повреждение на 43-й минуте встречи матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (3:4), когда пытался остановить результативный бросок Алекса Барре-Буле.
В 33 матчах сезона Корписало одержал 9 побед при коэффициенте надежности 3,30 и 89,4% сэйвов.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/joonas-korpisalo-vybyl-do-konca-sezona/c-324079874
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