Вратарь «Коламбуса» Корписало установил рекорд НХЛ по количеству сэйвов за матч

Новый рекорд НХЛ по количеству сэйвов за матч установил голкипер «Коламбуса» Йоонас Корписало. Его команда уступила «Тампе-Бэй» (2:3 ОТ) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Решающая шайба была заброшена в пятом овертайме.

Как сообщает официальный сайт лиги, вратарь отразил 85 бросков. Прежний принадлежал Келли Хруди из «Айлендерс», который 18 апреля 1987 года сделал 73 сэйва в матче с «Вашингтоном».

70 и более сэйвов ранее совершали всего пять голкиперов, среди которых Михаил Шталенков (70 сэйвов за «Анахайм» в матче с «Детройтом» 8 мая 1997 года).