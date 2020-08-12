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Вратарь «Коламбуса» Корписало установил рекорд НХЛ по количеству сэйвов за матч

08:34
Йоонас Корписало. Фото nhl.com
Йоонас Корписало. Фото nhl.com
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Новый рекорд НХЛ по количеству сэйвов за матч установил голкипер «Коламбуса» Йоонас Корписало. Его команда уступила «Тампе-Бэй» (2:3 ОТ) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Решающая шайба была заброшена в пятом овертайме.

Как сообщает официальный сайт лиги, вратарь отразил 85 бросков. Прежний принадлежал Келли Хруди из «Айлендерс», который 18 апреля 1987 года сделал 73 сэйва в матче с «Вашингтоном».

70 и более сэйвов ранее совершали всего пять голкиперов, среди которых Михаил Шталенков (70 сэйвов за «Анахайм» в матче с «Детройтом» 8 мая 1997 года).

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/roundup-of-august-11-nhl-action/c-318407856

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