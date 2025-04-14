Вратарь «Коламбуса» Гривз — об игре против Овечкина: «Я рос, наблюдая за ним в детстве»

Вратарь «Коламбуса» Джет Гривз после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (4:1) поделился мнением об игре против Александра Овечкина.

«Конечно, это круто. Я рос, наблюдая за ним в детстве, и, очевидно, он лучший бомбардир всех времен. Очень уважаю его, и его бросок был отличным. Нереально соревноваться с лучшими игроками мира», — приводит слова Гривза RMNB.

39-летний россиянин в этой встрече забил Гривзу. Это 184-й вратарь в лиге, которому забросил шайбу Овечкин. Капитан столичной команды улучшил собственный рекорд по этому показателю.

В текущем сезоне Овечкин провел 63 матча, в которых набрал 71 (43+28) очко.