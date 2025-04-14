Вратарь «Коламбуса» Гривз признан первой звездой недели в НХЛ

Вратарь «Коламбуса» Джет Гривз признан первой звездой игровой недели в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Канадский голкипер сыграл в трех матчах, в которых отразил 96,8 процентов бросков по своим воротам. Более того, 12 апреля в игре против «Вашингтона» (7:0) Гривз оформил свой первый шатаут в НХЛ, отразив все 22 броска.

Второй звездой стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, записавший в свой актив девять голевых передач в трех матчах. Третьей звездой недели стал голкипер «Виннипега» Коннор Хеллибак, отбивший 93,1 процентов бросков и одержавший три победы, в одной из которых сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Всего в этом сезоне на счету 24-летнего Гривза пять побед в девяти играх за «Блю Джекетс».