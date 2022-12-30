Вратарь «Коламбуса» Тарасов заявил, что игроки НХЛ не обращают внимание на награду звезда матча

Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов считает, что игроки НХЛ не обращают внимания на то, кто из них стал звездой матча или игрового дня.

«Если честно, не думаю, что кто-то сильно на это обращает внимание. Это больше для журналистов и фанатов. Как игрок скажу, что никто на это не смотрит», — цитирует голкипера ТАСС.

«Коламбус» занимает последнее, 16-е место, в таблице Восточной конференции НХЛ с 22 очками в 34 матчах.