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Сегодня, 07:56

Вратарь Кочетков едва не подрался с Маршаном в своем первом матче Кубка Стэнли

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Вратарь Кочетков едва не подрался с Маршаном в своем первом матче Кубка Стэнли.

Голкипер «Каролины» Петр Кочетков едва не подрался в своем дебютном матче Кубка Стэнли против «Бостона» (5:2).

Конфликт случился за две минуты до конца второго периода: Кочетков поймал шайбу в ловушку после наброса от Маршана при входе в зону, после чего он хотел продолжить игру, отдав шайбу партнеру. Однако Брэд коснулся клюшкой спины россиянина, пытавшись его остановить. После этого они начали спорить, после чего Кочетков оттолкнул рукой нападающего, который ответил ему ударом клюшкой по амуниции.

Эта игра дебютная в Кубке Стэнли для голкипера. Он вышел на лед в начале первого периода в связи с травмой Антти Раанта после столкновения с соперником.

ХК Бостон Брюинз
ХК Каролина Харрикейнз
Петр Кочетков
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 1
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
0 - 0
3. Вашингтон - Флорида
0 - 0
4. Вашингтон - Флорида
0 - 0
0 - 1
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
1 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
3. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
4. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
1 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
1 - 0
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 0
3. Даллас - Калгари
0 - 0
4. Даллас - Калгари
0 - 0
1 - 0
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 1
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
3. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
4. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
0 - 1
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
1 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1 - 1
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
1 - 1
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
5. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
1 - 1
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
1 - 1
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
4. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
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0 - 0
1 - 1
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
2 - 0
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1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
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Каролина – Бостон
 5 : 2
5.05 02:30
Торонто – Тампа-Бэй
 3 : 5
5.05 04:30
Миннесота – Сент-Луис
 6 : 2
5.05 05:00
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 6 : 0
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Митчелл Марнер

Митчелл Марнер

Торонто

 2 5
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 2 5
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 2 4
И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Каролина

 2 3
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

Миннесота

 2 3
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 2 3
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 1 0
Луи Доминге

Луи Доминге

Питтсбург

 1 0
Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

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