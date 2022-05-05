Вратарь Кочетков едва не подрался с Маршаном в своем первом матче Кубка Стэнли

Голкипер «Каролины» Петр Кочетков едва не подрался в своем дебютном матче Кубка Стэнли против «Бостона» (5:2).

Конфликт случился за две минуты до конца второго периода: Кочетков поймал шайбу в ловушку после наброса от Маршана при входе в зону, после чего он хотел продолжить игру, отдав шайбу партнеру. Однако Брэд коснулся клюшкой спины россиянина, пытавшись его остановить. После этого они начали спорить, после чего Кочетков оттолкнул рукой нападающего, который ответил ему ударом клюшкой по амуниции.

Эта игра дебютная в Кубке Стэнли для голкипера. Он вышел на лед в начале первого периода в связи с травмой Антти Раанта после столкновения с соперником.