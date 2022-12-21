Кочетков признан первой звездой матча против «Нью-Джерси»

«Каролина» дома обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков стал первой звездой матча. Россиянин отразил 37 из 38 бросков.

В этом сезоне он одержал 10 побед в 15 матчах. «Каролина» набрала 46 очков и идет на втором месте турнирной таблицы Восточной конференции.