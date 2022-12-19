Кочетков повторил достижение Ирбе 22-летней давности в составе «Каролины»

«Каролина» дома обыграла «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 23 броска из 25.

Таким образом, голкипер провел девять матчей подряд без поражений в основное время. Россиянин повторил достижение Артура Ирбе 22-летней давности.

Рекорд в составе «Каролины» принадлежит Кэму Уорду — 10 матчей без поражений в основное время. Голкипер выдавал такие серии три раза — в сезонах-2008/09, 2015/16 и 2017/18.