Кочетков выиграл в 7-м матче подряд в НХЛ — до рекорда «Каролины» среди вратарей осталось 2 победы

«Каролина» на выезде победила «Вегас» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков сделал 30 сейвов и стал второй звездой встречи. Для голкипера победа стала 7-й подряд — это третья по продолжительности серия в истории франшизы. Кочетков повторил результат Мартина Гербера (сезона-2005/06) и Фредерика Андерсена (2021/22 и 2023/24).

Кочетков уступает лишь Кэму Уорду (9 побед в сезоне-2008/09) и Андерсену (8 побед в сезона-2021/22).