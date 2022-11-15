Петр Кочетков признан второй звездой дня в НХЛ

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков признан второй звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Чикаго» (3:0) россиянин отразил все 27 бросков по воротам. 23-летний россиянин провел первый сухой матч в НХЛ, причем эта игра стала для него лишь пятой в лиге.

Первой звездой дня стал голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон, отразивший 45 из 47 бросков по воротам в игре с «Колорадо» (3:2).

Третья звезда дня — нападающий «Калгари» Элиас Линдхольм, на счету которого 3 (1+2) очка в матче с «Лос-Анджелесом» (6:5).