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Сегодня, 10:00

Петр Кочетков признан второй звездой дня в НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Петр Кочетков.
Фото USA Today Sports

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков признан второй звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Чикаго» (3:0) россиянин отразил все 27 бросков по воротам. 23-летний россиянин провел первый сухой матч в НХЛ, причем эта игра стала для него лишь пятой в лиге.

Первой звездой дня стал голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон, отразивший 45 из 47 бросков по воротам в игре с «Колорадо» (3:2).

Третья звезда дня — нападающий «Калгари» Элиас Линдхольм, на счету которого 3 (1+2) очка в матче с «Лос-Анджелесом» (6:5).

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
Петр Кочетков
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2 Даллас 15 9 6 19
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4 Миннесота 15 7 8 16
5 Чикаго 15 6 9 15
6 Аризона 15 6 9 13
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8 Сент-Луис 14 6 8 12
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 16 13 3 26
2 Лос-Анджелес 18 10 8 21
3 Сиэтл 16 8 8 19
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Оттава – Айлендерс
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Чикаго – Каролина
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Колорадо – Сент-Луис
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Эдмонтон

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Леон Драйзайтль

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Микко Рантанен

Колорадо

 14 25
И Г
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Бо Хорват

Ванкувер

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Андрей Свечников

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