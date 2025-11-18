Вратарь «Каролины» Кочетков признан первой звездой матча с «Бостоном»

Российский вратарь «Каролины» Петр Кочетков был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:1).

26-летний россиянин отразил 29 бросков в створ из 30.

Второй звездой матча признали нападающего Тэйлора Холла, третьей — его партнера по команде, нападающего Джордана Стаала. Они забили по голу.