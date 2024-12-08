Вратарь «Каролины» Кочетков потерял шлем после столкновения с форвардом «Айлендерс»

Российский голкипер «Каролины» Петр Кочетков потерял шлем после жесткого столкновения с нападающим Андерсом Ли в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (3:4).

В середине 3-го периода 25-летний россиянин выбежал из ворот в попытке сыграть в шайбу и столкнулся с Ли, потеряв свой шлем. После этого эпизода голкипер еще несколько секунд лежал на льду.

В прошедшем матче Кочетков отразил 21 из 25 бросков «Айлендерс» по своим воротам.