Вратарь «Каролины» Басси быстрее всех в истории НХЛ одержал 25 побед в карьере

Вратарь «Каролины» Брэндон Басси установил рекорд НХЛ по скорости достижения 25 побед.

Победа в матче регулярного чемпионата с «Ванкувером» (6:4) стала для 27-летнего американца 25-й в 29-м матче в карьере в лиге.

Ранее рекорд по этому показателю принадлежал вратарю Россу Бруксу, для достижения 25 побед ему потребовались 32 матча. Третье место занимает Фредерик Андерсен, одержавший 25 побед в 33 матчах.

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