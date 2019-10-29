Вратарь «Флориды» в матче с «Ванкувером» пропустил 3 гола за 5 минут и был заменен на Бобровского

«Ванкувер» принимает «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ, в середине первого периода счет 4:1. Голкипер «пантер» Самуэль Монтембо пропустил 3 гола за 5 минут и был заменен на Сергея Бобровского.

«Флорида» с Бобровским в воротах 6 матчей подряд набирает очки — 3 победы и 3 поражения по буллитам или в овертаймах.

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