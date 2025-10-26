Бобровский признан третьей звездой дня в НХЛ

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский признан третьей звездой игрового дня в НХЛ.

Голкипер провел сухой матч против «Вегаса» (3:0). Игра стала для россиянина 50-й, в которой он не пропустил ни одной шайбы.

Первой звездой дня стал форвард «Юты» Логан Кули — автор 3 (2+1) очков в матче с «Миннесотой» (6:2).

Вторыми звездами дня признаны нападающие «Оттавы» Дрейк Батерсон и Дилан Козенс, на счету которых по 3 (2+1) очка в матче с «Вашингтоном» (7:1).