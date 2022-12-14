Бобровский признан первой звездой матча против «Коламбуса»

«Флорида» дома разгромила «Коламбус» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Вратарь «Пэнтерз» Сергей Бобровский отметился шатаутом, сделав 22 сейва. По итогам матча голкипер признан первой звездой матча.

Второй звездой матча стал Мэттью Ткачак, который набрал 2 (1+1) очка. Третьей звездой матча признали Александера Баркова, на счету которого также 2 (1+1) очка.