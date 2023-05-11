Бобровский: «Мы играли неплохо, но что есть, то есть»
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал пропущенный гол в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ с «Торонто» (1:2).
«Случился немного неудачный отскок, но что есть, то есть. Я думал, что мы сыграли неплохо. Мы конкурировали, боролись. Неплохо сыграли в обороне. «Торонто» — хорошая команда. Это доказывает и счет на табло», — сказал Бобровский после игры.
Пятый матч состоится в пятницу, 12 мая. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
|2 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|3 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|2 - 2
|
Торонто - Флорида
|1 - 3
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
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|11.05
|02:00
|
Флорида – Торонто
|1 : 2
|11.05
|05:00
|
Эдмонтон – Вегас
|4 : 1
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