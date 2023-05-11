Бобровский: «Мы играли неплохо, но что есть, то есть»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал пропущенный гол в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ с «Торонто» (1:2).

«Случился немного неудачный отскок, но что есть, то есть. Я думал, что мы сыграли неплохо. Мы конкурировали, боролись. Неплохо сыграли в обороне. «Торонто» — хорошая команда. Это доказывает и счет на табло», — сказал Бобровский после игры.

Пятый матч состоится в пятницу, 12 мая. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.