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Вратарь Федотов обратился к болельщикам «Филадельфии» после обмена в «Коламбус»

Сергей Ярошенко

Российский вратарь Иван Федотов обратился к «Филадельфии» и болельщикам после обмена в «Коламбус».

«Хочу сказать огромное спасибо организации «Флайерз», где работают замечательные люди. Здесь сделали многое для меня и моей семьи, я благодарен за это и желаю всего наилучшего. Спасибо фанатам за поддержку и критику, это говорит о том, как здесь любят «Флайерз», — написал Федотов в соцсети.

Об обмене стало известно 14 сентября. В обмен на 28-летнего голкипера «Флайерз» получили право выбора в шестом раунде драфта НХЛ-2026.

Федотов выступал за «Филадельфию» с 2023 года. В сезоне-2024/25 на его счету 26 матчей, в которых он одержал 6 побед, его показатель полезности составил 3,15, а процент отраженных бросков — 87,96.

В 2015 году «Филадельфия» выбрала Федотова под 188-м номером седьмого раунда драфта НХЛ.

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Иван Федотов
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НХЛ
ХК Коламбус Блю Джекетс
ХК Филадельфия Флайерз
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