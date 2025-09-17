Вратарь Федотов обратился к болельщикам «Филадельфии» после обмена в «Коламбус»
Российский вратарь Иван Федотов обратился к «Филадельфии» и болельщикам после обмена в «Коламбус».
«Хочу сказать огромное спасибо организации «Флайерз», где работают замечательные люди. Здесь сделали многое для меня и моей семьи, я благодарен за это и желаю всего наилучшего. Спасибо фанатам за поддержку и критику, это говорит о том, как здесь любят «Флайерз», — написал Федотов в соцсети.
Об обмене стало известно 14 сентября. В обмен на 28-летнего голкипера «Флайерз» получили право выбора в шестом раунде драфта НХЛ-2026.
Федотов выступал за «Филадельфию» с 2023 года. В сезоне-2024/25 на его счету 26 матчей, в которых он одержал 6 побед, его показатель полезности составил 3,15, а процент отраженных бросков — 87,96.
В 2015 году «Филадельфия» выбрала Федотова под 188-м номером седьмого раунда драфта НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|8
|6
|2
|13
|2
|Рейнджерс
|8
|6
|2
|12
|3
|Питтсбург
|7
|3
|4
|7
|4
|Айлендерс
|6
|3
|3
|6
|5
|Вашингтон
|6
|3
|3
|6
|6
|Нью-Джерси
|6
|3
|3
|6
|7
|Коламбус
|5
|2
|3
|4
|8
|Филадельфия
|8
|0
|8
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|7
|5
|2
|10
|2
|Оттава
|7
|5
|2
|10
|3
|Тампа-Бэй
|6
|4
|2
|8
|4
|Флорида
|7
|3
|4
|8
|5
|Монреаль
|6
|3
|3
|7
|6
|Торонто
|7
|3
|4
|7
|7
|Баффало
|7
|3
|4
|7
|8
|Детройт
|6
|1
|5
|4
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|7
|5
|2
|10
|2
|Виннипег
|6
|4
|2
|9
|3
|Миннесота
|7
|4
|3
|9
|4
|Колорадо
|6
|4
|2
|8
|5
|Сент-Луис
|6
|3
|3
|7
|6
|Нэшвилл
|6
|2
|4
|6
|7
|Даллас
|6
|2
|4
|5
|8
|Чикаго
|7
|2
|5
|4
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|8
|6
|2
|12
|2
|Эдмонтон
|6
|5
|1
|11
|3
|Сиэтл
|7
|5
|2
|10
|4
|Анахайм
|6
|4
|2
|8
|5
|Сан-Хосе
|6
|3
|3
|6
|6
|Ванкувер
|8
|2
|6
|4
|7
|Лос-Анджелес
|5
|0
|5
|2
|8
|Калгари
|6
|1
|5
|2
|15.10
|02:30
|Вашингтон – Монреаль
|- : -
|15.10
|04:30
|Колорадо – Даллас
|- : -