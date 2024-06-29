Вратарь Егоров выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ под общим 49-м номером

Российский вратарь Михаил Егоров был выбран на драфте НХЛ-2024 клубом «Нью-Джерси» во втором раунде под общим 49-м номером.

В прошлом сезоне Егоров выступал за «Омаху Лансерс».

Ранее другой российский голкипер Илья Набоков был выбран «Колорадо» на драфте НХЛ под общим 38-м номером. В минувшем сезоне 21-летний хоккеист выступал за магнитогорский «Металлург».