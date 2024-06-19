Скиннер: «Никогда не стоит сбрасывать со счетов «Нефть»

Вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер прокомментировал победу над «Флоридой» (5:3) в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. «Ойлерз» одержали вторую победу подряд и сократили счет в серии до 2-3.

«Никогда не стоит сбрасывать со счетов «Нефть», — цитирует Скиннера ESPN.

Голкипер отразил 29 бросков за игру. Шестой матч серии пройдет 22 июня и начнется в 3:00 мск.