Вратарь «Эдмонтона» Коновалов попал в ковид-протокол

«Эдмонтон» объявил о внесении в ковид-протокол НХЛ 11 человек, среди которых 5 хоккеистов.

Одним из пятерых стал вратарь «Ойлерз» Илья Коновалов. Также в протокол попали защитники Эван Бушар и Слэйтер Куккук, а также нападающие Кайлер Ямамото и Брендан Перлини.

The #Oilers have placed 11 people in COVID protocol, including five players & six members of the support staff.



Players:

?Kailer Yamamoto

?Evan Bouchard

?Slater Koekkoek

?Brendan Perlini

?Ilya Konovalov https://t.co/CbLIX7J6a3 — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) January 8, 2022

1 января «Эдмонтон» объявил об отзыве Коновалова из фарм-клуба. В сезоне-2021/22 23-летний россиянин провел 10 матчей в АХЛ. Голкипер еще не дебютировал в НХЛ.