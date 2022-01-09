Вратарь «Эдмонтона» Коновалов попал в ковид-протокол
08:24
«Эдмонтон» объявил о внесении в ковид-протокол НХЛ 11 человек, среди которых 5 хоккеистов.
Одним из пятерых стал вратарь «Ойлерз» Илья Коновалов. Также в протокол попали защитники Эван Бушар и Слэйтер Куккук, а также нападающие Кайлер Ямамото и Брендан Перлини.
The #Oilers have placed 11 people in COVID protocol, including five players & six members of the support staff.— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) January 8, 2022
Players:
?Kailer Yamamoto
?Evan Bouchard
?Slater Koekkoek
?Brendan Perlini
?Ilya Konovalov https://t.co/CbLIX7J6a3
1 января «Эдмонтон» объявил об отзыве Коновалова из фарм-клуба. В сезоне-2021/22 23-летний россиянин провел 10 матчей в АХЛ. Голкипер еще не дебютировал в НХЛ.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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