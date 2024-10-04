Вратарь «Детройта» Кэмпбелл пройдет программу помощи игрокам НХЛ
Вратарь «Детройта» Джек Кэмпбелл присоединился к программе помощи игрокам НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
32-летний американец покинет «Ред Уингз» на неопределенный срок. Согласно условиям совместной программы, голкипер вернется в команду, когда администраторы программы разрешат ему участвовать в соревнованиях.
В минувшем сезоне Кэмпбелл провел 5 матчей за «Эдмонтон», в которых отразил 87,3 процента бросков при коэффициенте надежности 4.50.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|1
|1
|0
|2
|2
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|3
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|4
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|5
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|6
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|7
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|2
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|3
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|4
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|5
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|6
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|7
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|8
|Баффало
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|4
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|5
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|7
|Юта
|0
|0
|0
|0
|8
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|2
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|4
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|7
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|8
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
4.10
5.10
8.10
9.10
10.10
11.10
|4.10
|20:00
|
Баффало – Нью-Джерси
|1 : 4
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