Вратарь «Детройта» Кэмпбелл пройдет программу помощи игрокам НХЛ

Вратарь «Детройта» Джек Кэмпбелл присоединился к программе помощи игрокам НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

32-летний американец покинет «Ред Уингз» на неопределенный срок. Согласно условиям совместной программы, голкипер вернется в команду, когда администраторы программы разрешат ему участвовать в соревнованиях.

В минувшем сезоне Кэмпбелл провел 5 матчей за «Эдмонтон», в которых отразил 87,3 процента бросков при коэффициенте надежности 4.50.