Вратарь «Детройта» Гибсон получил травму во время матча с «Нэшвиллом»

Голкипер «Детройта» Джон Гибсон покинул лед во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (4:2) из-за травмы верхней части тела, сообщает пресс-служба лиги.

32-летний американец отразил 10 бросков в первом периоде. Второй период он начал уже на скамейке — его сменил канадец Кэм Тэлбот. Тэлбот в итоге сделал 18 сэйвов, 13 из них — в третьем периоде.

До сегодняшней игры статистика Гибсона была следующей: 23 победы при 12 поражениях в основное время и двух в овертайме, коэффициент надежности 2,57, процент отраженных бросков 90,5 и четыре матча «на ноль». По числу матчей на ноль он делил второе место в лиге с вратарем «Сент-Луиса» Хофером и голкипером «Миннесоты» Валльстедтом, уступая только россиянину Илье Сорокину из «Айлендерс». А начиная с декабря, Гибсон и вовсе был лучшим в НХЛ по победам и проценту надежности, одержав восемь побед подряд в январе и повторив личный рекорд.

Гибсон перешел в «Детройт» из «Анахайма» летом 2025 года. В стане «уток» он остается рекордсменом по числу сыгранных матчей, количеству выходов в старте и сэйвов.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.