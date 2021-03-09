Вратарь «Далласа» Худобин рассказал о своих предпочтениях в девушках

Вратарь «Далласа» Антон Худобин в интервью «СЭ» рассказал о том, какие девушки ему нравятся.

— Некоторые девушки говорят: «Я его сейчас разозлю, чтобы в постели все было феерично» — мне наоборот этого не надо. Я люблю спокойствие: готовить вместе ужин, укладывать детей — делать все вместе. Советоваться друг с другом, рассказывать о неудачной игре и спрашивать совета, может быть она что-то придумает, или сделает массаж.

— Какой должна быть жена?

— Все мужчины встречают девушку по обертке — сначала хотим увидеть ее.

— На что ты смотришь первым делом?

— В любом случае, ты смотришь в лицо, если вы не на пляже. Какие качества? Мне нравятся жгучие брюнетки, чтобы умела слушать и слышать своего партнера — это самое главное. Вкусно готовить — тоже важно.