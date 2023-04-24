Ульмарк собирался подраться с Ткачаком. Вратаря «Бостона» оттащил арбитр

«Бостон» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Флориду» (6:2).

В концовке встречи произошла потасовка игроков. Вратарь «Брюинз» Линус Ульмарк скинул блин и ловушку и собирался подраться с форвардом «Пантерз» Мэттью Ткачаком, но их разнял судья.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдет 27 апреля и начнется в 2:00 мск.