Вратарь «Бостона» Раск пропустит два матча команды из-за травмы

Вратарь «Бостона» Туукка Раск пропустит два следующих матч команды из-за травмы верхней части тела, сообщает пресс-служба НХЛ 26 марта.

В нынешнем сезоне 34-летний финн провел 15 матчей, из которых выиграл восемь. Процент отраженных бросков составляет 90,7.

Следующие матчи «Брюинз» проведут против «Баффало» (27 марта) и «Нью-Джерси» (29 марта).

Tuukka Rask will be out at least two games for the Bruins because of an upper-body injury.https://t.co/TidVQDqOsX