Невероятный сэйв Суббана в матче против «Питтсбурга»: видео

Вратарь «Баффало» Малкольм Суббан спас ворота своей команды невероятным образом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (2:3 ОТ).

27-летний канадский голкипер отбил шайбу левой рукой, которая была отставлена назад за спину.

На счету Суббана в текущем сезоне НХЛ 2 матча в составе «Сэйбрз» при проценте отраженных бросков — 87,7.

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