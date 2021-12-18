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Невероятный сэйв Суббана в матче против «Питтсбурга»: видео

Вратарь «Баффало» сделал невероятный сэйв в матче НХЛ против «Питтсбурга»
11:06
Малькольм Суббан. Фото Twitter
Малькольм Суббан. Фото Twitter
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Вратарь «Баффало» Малкольм Суббан спас ворота своей команды невероятным образом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (2:3 ОТ).

27-летний канадский голкипер отбил шайбу левой рукой, которая была отставлена назад за спину.

На счету Суббана в текущем сезоне НХЛ 2 матча в составе «Сэйбрз» при проценте отраженных бросков — 87,7.

НХЛ, результаты матчей 18 декабря: гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Виннипег» и другие игры

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