Невероятный сэйв Суббана в матче против «Питтсбурга»: видео
Вратарь «Баффало» сделал невероятный сэйв в матче НХЛ против «Питтсбурга»
11:06
Вратарь «Баффало» Малкольм Суббан спас ворота своей команды невероятным образом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (2:3 ОТ).
27-летний канадский голкипер отбил шайбу левой рукой, которая была отставлена назад за спину.
На счету Суббана в текущем сезоне НХЛ 2 матча в составе «Сэйбрз» при проценте отраженных бросков — 87,7.
GOTTA SEE IT: OH MY. What a save by Malcolm Subban. ? #NHLonSN— Sportsnet (@Sportsnet) December 18, 2021
Presented by @Charmin | #EnjoyTheGo pic.twitter.com/Em507rkBsX
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