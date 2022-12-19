Вратарь «Айлендерс» Варламов выбыл на несколько дней из-за травмы

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов выбыл на несколько дней из-за травмы, сообщает журналист Эндр Гросс.

Генеральный менеджер «Островитян» Лу Ламорелло подчеркнул, что 34-летний россиянин не должен пропустить продолжительное время.

В нынешнем сезоне Варламов в 12 матчах регулярного чемпионата показал коэффициент надежности 2,65 и 91,9 процента отраженных бросков.

Летом у него истекает контракт с зарплатой в 5 миллионов долларов в год.