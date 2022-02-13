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Сегодня, 08:25

Вратарь «Айлендерс» Варламов попал в ковид-протокол НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов попал в ковид-протокол НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

О попадании россиянина в ковид-протокол стало известно после начала матча регулярного чемпионата против «Калгари». Варламов вышел на предыгровую раскатку и должен был выйти в стартовом составе, но в итоге место в воротах «Айлендерс» занял Илья Сорокин.

В сезоне-2021/22 33-летний Варламов провел 14 матчей, одержав 3 победы. В этом сезоне в среднем за игру голкипер пропускает 2,57 шайбы, отражая 91,6 процента бросков по своим воротам.

Источник: https://www.nhl.com/ru/news/varlamov-popal-v-covid-protokol/c-330762198
Семен Варламов
НХЛ
Коронавирус
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 46 32 14 67
2 Питтсбург 48 29 19 66
3 Рейнджерс 47 30 17 64
4 Вашингтон 49 26 23 61
5 Коламбус 46 23 23 47
6 Айлендерс 41 17 24 40
7 Нью-Джерси 48 17 31 39
8 Филадельфия 47 15 32 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 48 31 17 68
3 Торонто 45 30 15 63
4 Бостон 46 27 19 57
5 Детройт 49 22 27 50
6 Оттава 44 16 28 36
7 Баффало 46 14 32 36
8 Монреаль 47 8 39 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 45 33 12 70
2 Миннесота 43 29 14 61
3 Нэшвилл 48 28 20 60
4 Сент-Луис 46 27 19 59
5 Даллас 45 25 20 52
6 Виннипег 45 20 25 48
7 Чикаго 48 17 31 41
8 Аризона 48 12 36 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 28 20 59
2 Калгари 44 25 19 56
3 Лос-Анджелес 47 24 23 55
4 Анахайм 49 23 26 55
5 Эдмонтон 45 24 21 51
6 Ванкувер 49 22 27 50
7 Сан-Хосе 46 22 24 48
8 Сиэтл 48 16 32 36
Результаты / календарь
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
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17.02
18.02
19.02
13.02 03:00
Ванкувер – Торонто
 3 : 2
13.02 03:00
Нэшвилл – Виннипег
 2 : 5
13.02 03:00
Сент-Луис – Чикаго
 5 : 1
13.02 04:00
Миннесота – Каролина
 3 : 2
13.02 05:00
Калгари – Айлендерс
- : -
13.02 20:30
Вашингтон – Оттава
 - : -
13.02 20:30
Монреаль – Баффало
 - : -
13.02 21:30
Нью-Джерси – Питтсбург
 - : -
13.02 22:00
Даллас – Колорадо
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 45 65
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 44 63
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 45 33
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 42 32
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 16 1.84
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 33 2.07
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 35 2.09
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