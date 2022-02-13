Вратарь «Айлендерс» Варламов попал в ковид-протокол НХЛ

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов попал в ковид-протокол НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

О попадании россиянина в ковид-протокол стало известно после начала матча регулярного чемпионата против «Калгари». Варламов вышел на предыгровую раскатку и должен был выйти в стартовом составе, но в итоге место в воротах «Айлендерс» занял Илья Сорокин.

В сезоне-2021/22 33-летний Варламов провел 14 матчей, одержав 3 победы. В этом сезоне в среднем за игру голкипер пропускает 2,57 шайбы, отражая 91,6 процента бросков по своим воротам.