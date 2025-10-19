Вратарь «Айлендерс» Сорокин — о победе над «Оттавой»: «Это была забавная игра»

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин прокомментировал победу над «Оттавой» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Сегодня была забавная игра. Я думаю, что это очень интересная игра и очень напряженная для наших болельщиков», — цитирует 30-летнего россиянина пресс-служба НХЛ.

Сорокин в игре с «Оттавой» отразил 29 бросков из 33. На 44-й минуте нападающий «Сенаторз» Шейн Пинто не реализовал буллит.