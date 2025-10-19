Вратарь «Айлендерс» Сорокин — о победе над «Оттавой»: «Это была забавная игра»
Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин прокомментировал победу над «Оттавой» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Сегодня была забавная игра. Я думаю, что это очень интересная игра и очень напряженная для наших болельщиков», — цитирует 30-летнего россиянина пресс-служба НХЛ.
Сорокин в игре с «Оттавой» отразил 29 бросков из 33. На 44-й минуте нападающий «Сенаторз» Шейн Пинто не реализовал буллит.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|4
|4
|0
|8
|2
|Нью-Джерси
|5
|4
|1
|8
|3
|Вашингтон
|5
|4
|1
|8
|4
|Питтсбург
|5
|3
|2
|6
|5
|Рейнджерс
|6
|2
|4
|5
|6
|Айлендерс
|5
|2
|3
|4
|7
|Филадельфия
|4
|1
|3
|3
|8
|Коламбус
|4
|1
|3
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|5
|4
|1
|8
|2
|Монреаль
|5
|4
|1
|8
|3
|Торонто
|5
|3
|2
|6
|4
|Бостон
|5
|3
|2
|6
|5
|Флорида
|7
|3
|4
|6
|6
|Баффало
|5
|2
|3
|4
|7
|Тампа-Бэй
|5
|1
|4
|4
|8
|Оттава
|6
|2
|4
|4
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|5
|4
|1
|9
|2
|Виннипег Джетс
|4
|3
|1
|6
|3
|Даллас
|4
|3
|1
|6
|4
|Юта
|5
|3
|2
|6
|5
|Нэшвилл
|5
|2
|3
|6
|6
|Чикаго
|6
|2
|4
|6
|7
|Сент-Луис
|4
|2
|2
|4
|8
|Миннесота
|5
|2
|3
|4
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|5
|3
|2
|8
|2
|Сиэтл
|4
|2
|2
|6
|3
|Ванкувер
|5
|3
|2
|6
|4
|Эдмонтон
|5
|2
|3
|5
|5
|Анахайм
|4
|2
|2
|4
|6
|Лос-Анджелес
|5
|1
|4
|3
|7
|Сан-Хосе
|4
|0
|4
|2
|8
|Калгари
|5
|1
|4
|2
Результаты / календарь
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
|19.10
|02:00
|Торонто – Сиэтл
|- : -
|19.10
|02:00
|Филадельфия – Миннесота
|- : -
|19.10
|02:00
|Сент-Луис – Даллас
|- : -
|19.10
|02:00
|Монреаль – Рейнджерс
|- : -
|19.10
|02:00
|Виннипег Джетс – Нэшвилл
|- : -
|19.10
|02:00
|Коламбус – Тампа-Бэй
|- : -
|19.10
|04:00
|Лос-Анджелес – Каролина
|- : -
|19.10
|04:00
|Колорадо – Бостон
|- : -
|19.10
|05:00
|Вегас – Калгари
|- : -
|19.10
|05:00
|Сан-Хосе – Питтсбург
|- : -
|19.10
|19:30
|Вашингтон – Ванкувер
|- : -
|19.10
|22:00
|Детройт – Эдмонтон
|- : -
