Сегодня, 03:26

Вратарь «Айлендерс» Сорокин — о победе над «Оттавой»: «Это была забавная игра»

Павел Лопатко

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин прокомментировал победу над «Оттавой» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Сегодня была забавная игра. Я думаю, что это очень интересная игра и очень напряженная для наших болельщиков», — цитирует 30-летнего россиянина пресс-служба НХЛ.

Сорокин в игре с «Оттавой» отразил 29 бросков из 33. На 44-й минуте нападающий «Сенаторз» Шейн Пинто не реализовал буллит.

Илья Сорокин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Оттава Сенаторз
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов и Разин / скандальный гол СКА / ЦСКА вне зоны плей-офф
«Чикаго» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Сопин в гостях у Шевченко и Зислиса
Защитник «Флориды» Миккола травмировался в матче с «Баффало»

Макдэвид: «Мы не можем позволить себе совершать ошибки прямо сейчас, учитывая то, как мы действуем в атаке»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 4 4 0 8
2 Нью-Джерси 5 4 1 8
3 Вашингтон 5 4 1 8
4 Питтсбург 5 3 2 6
5 Рейнджерс 6 2 4 5
6 Айлендерс 5 2 3 4
7 Филадельфия 4 1 3 3
8 Коламбус 4 1 3 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Детройт 5 4 1 8
2 Монреаль 5 4 1 8
3 Торонто 5 3 2 6
4 Бостон 5 3 2 6
5 Флорида 7 3 4 6
6 Баффало 5 2 3 4
7 Тампа-Бэй 5 1 4 4
8 Оттава 6 2 4 4
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 5 4 1 9
2 Виннипег Джетс 4 3 1 6
3 Даллас 4 3 1 6
4 Юта 5 3 2 6
5 Нэшвилл 5 2 3 6
6 Чикаго 6 2 4 6
7 Сент-Луис 4 2 2 4
8 Миннесота 5 2 3 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 5 3 2 8
2 Сиэтл 4 2 2 6
3 Ванкувер 5 3 2 6
4 Эдмонтон 5 2 3 5
5 Анахайм 4 2 2 4
6 Лос-Анджелес 5 1 4 3
7 Сан-Хосе 4 0 4 2
8 Калгари 5 1 4 2
Результаты / календарь
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
19.10 02:00 Торонто – Сиэтл - : -
19.10 02:00 Филадельфия – Миннесота - : -
19.10 02:00 Сент-Луис – Даллас - : -
19.10 02:00 Монреаль – Рейнджерс - : -
19.10 02:00 Виннипег Джетс – Нэшвилл - : -
19.10 02:00 Коламбус – Тампа-Бэй - : -
19.10 04:00 Лос-Анджелес – Каролина - : -
19.10 04:00 Колорадо – Бостон - : -
19.10 05:00 Вегас – Калгари - : -
19.10 05:00 Сан-Хосе – Питтсбург - : -
19.10 19:30 Вашингтон – Ванкувер - : -
19.10 22:00 Детройт – Эдмонтон - : -
Все результаты / календарь

