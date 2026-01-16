Сорокин после победы над «Эдмонтоном»: «Мы сражались каждую минуту»

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин прокомментировал победу над «Эдмонтоном» (1:0) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Думаю, сегодня мы провели отличную игру в защите и были очень дисциплинированны — всего два удаления. Мы сражались каждую минуту, использовали свой шанс в большинстве и забили. Сегодня удача была на нашей стороне. Они дважды попали в штангу: в последнюю минуту и во время нашего предыдущего штрафа. Это важная победа над сильной командой», — цитирует 30-летнего хоккеиста пресс-служба НХЛ.

В сезоне-2025/26 Сорокин сыграл на ноль в пяти встречах из 28, его средний коэффициент надежности составляет 2,47, а процент отраженных бросков — 91,47. «Айлендерс» занимают пятое место в таблице Восточной конференции (57 очков после 47 игр).