Сорокин после победы над «Эдмонтоном»: «Мы сражались каждую минуту»
Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин прокомментировал победу над «Эдмонтоном» (1:0) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Думаю, сегодня мы провели отличную игру в защите и были очень дисциплинированны — всего два удаления. Мы сражались каждую минуту, использовали свой шанс в большинстве и забили. Сегодня удача была на нашей стороне. Они дважды попали в штангу: в последнюю минуту и во время нашего предыдущего штрафа. Это важная победа над сильной командой», — цитирует 30-летнего хоккеиста пресс-служба НХЛ.
В сезоне-2025/26 Сорокин сыграл на ноль в пяти встречах из 28, его средний коэффициент надежности составляет 2,47, а процент отраженных бросков — 91,47. «Айлендерс» занимают пятое место в таблице Восточной конференции (57 очков после 47 игр).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Баффало - Бостон
|3 - 1
|
Вегас - Юта
|1 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|1 - 3
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|2 - 2
|
Колорадо - Лос-Анджелес
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 2
|
Питтсбург - Филадельфия
|1 - 3
|
Каролина - Оттава
|4 - 0
|27.04
|02:00
|Монреаль – Тампа-Бэй
|2 : 3
|27.04
|04:30
|Анахайм – Эдмонтон
|4 : 3 ОТ