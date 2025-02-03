Сорокин признан первой звездой недели в НХЛ

НХЛ объявила лучших игроков прошлой недели.

Первой звездой стал вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин, на счету которого три победы в трех матчах. В этих встречах голкипер отразил 95,3 процента бросков, в среднем пропуская 1,33 шайбы за игру.

Второй звездой недели признан форвард «Баффало» Тейдж Томпсон, на счету которого 8 (4+4) очков.

Третьей звездой стал защитник «Оттавы» Джейк Сандерсон, который набрал 6 (2+4) очков.