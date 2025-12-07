Вратарь «Айлендерс» Сорокин признан первой звездой матча с «Тампой»

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (2:0), сообщает пресс-служба лиги.

30-летний россиянин отразил все 32 броска в створ ворот.

В сезоне-2025/26 Сорокин в 20 матчах одержал 10 побед, его средний коэффициент надежности составляет 2,47, а процент отраженных бросков — 91,2.

Второй звездой матча признали канадского нападающего «Айлендерс» Калума Ритчи, на счету которого гол, а третьей — шведского вратаря «Тампы» Йонаса Йоханссона, который сделал 18 сэйвов.