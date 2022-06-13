Илья Сорокин: «Получил удовольствие от сезона в НХЛ»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин в интервью «СЭ» поделился впечатлениями о проведенном сезоне.

— Очень интересный сезон получился, насыщенный. На меня нагрузка выпала с первой предсезонной игры, так как Семен Варламов восстанавливался после травмы. На самом деле от сезона я получил удовольствие. Чем больше матчей, тем больше опыта получаешь и постоянно находишься в тонусе. Было бы сложней, если играть через три-четыре матча. Но вы правы, летом не ожидал такого. И был морально готов к тому, что проведу примерно 40 процентов игр. Понимал, что Семен — опытный вратарь, который блестяще проводит карьеру. Однако травма Варламова внесла коррективы.

— Было сложно?

— Физически я был готов очень хорошо. Плюс в КХЛ играл достаточно много, так что ситуация, когда пришлось стать основным голкипером, не стала для меня новой.