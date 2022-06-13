Илья Сорокин: «Удивился, что Голышев решился приехать в «Айлендерс»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин в интервью «СЭ» прокомментировал решение нападающего Анатолия Голышева вернуться в Россию по ходу нынешнего сезона, не дебютировав в НХЛ.

— В этом сезоне в «Айлендерс» приезжал Анатолий Голышев. Но, не сыграв ни одного матча в сезоне, вернулся в КХЛ. Вы наверняка все это видели со стороны. Что случилось?

— Мы с ним не разговаривали после того, как он решил вернуться в «Автомобилист». Но свое виденье я могу рассказать. Для меня было большим удивлением то, что Анатолий вообще решился приехать.

— Почему?

— Трое детей, хороший контракт в КХЛ. Скажу честно: если бы я был в такой ситуации, то вряд ли бы решился на переезд.

— Вам предлагали в ЦСКА чуть ли не 130 миллионов.

— Но у меня нет троих детей, в отличие от Анатолия. В бытовом плане ему было очень сложно. Помню, когда Голышев с семьей приехал, то сразу появилась проблема — в каком месте жить? Никто же не знал, в какой команде будет Анатолий. Да, Бриджпорт, где располагается фарм-клуб, вроде бы рядом, тем не менее это два часа на автомобиле. Плюс возникли очень серьезные сложности с арендой дома. Приходилось постоянно менять место жительства, да и вообще найти жилье было невероятно сложно. Как-то мы ужинали, я смотрел на них и понимал, что Анатолий и его жена очень сильно устали от этого состояния.