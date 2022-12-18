Варламов признан первой звездой матча против «Вегаса». Голкипер совершил 35 сэйвов
Варламов стал первой звездой матча против «Вегаса»
Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов признан первой звездой матча против «Вегаса» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Голкипер совершил 35 сэйвов.
Второй звездой матча стал форвард «Голден Найтс» Райли Смит, оформивший дубль.
Третьей звездой встречи признан нападающий «Айлендерс» Андерс Ли, забивший одну шайбу.
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|18.12
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Эдмонтон – Анахайм
|3 : 4
|18.12
|03:00
|
Вашингтон – Торонто
|5 : 2
|18.12
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|
Каролина – Даллас
|5 : 4 ОТ
|18.12
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|
Монреаль – Тампа-Бэй
|1 : 5
|18.12
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|
Нью-Джерси – Флорида
|2 : 4
|18.12
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Филадельфия – Рейнджерс
|3 : 6
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Аризона – Баффало
|2 : 5
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|
Колорадо – Нэшвилл
|3 : 1
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Ванкувер – Виннипег
|1 : 5
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Вегас – Айлендерс
|2 : 5
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|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
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|18.12
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|
Миннесота – Оттава
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Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|32
|62
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|32
|54
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|31
|49
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|32
|28
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|31
|25
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|32
|23
|И
|КН
|
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Линус Ульмарк
Бостон
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Акира Шмид
Нью-Джерси
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