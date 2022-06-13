Илья Сорокин: «Пристрастился к аудиокнигам, переслушал Акунина»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин в интервью «СЭ» рассказал о своих увлечениях.

— Я так понимаю, в команде у вас особо друзей не появилось?

— Да со всеми нормальные отношения, но такого, чтобы мы проводили все свободное время, нет. Только если с Семеном Варламовым можем встретиться, да с тем же Шестеркиным.

— Кажется, что все это от расписания игр идет. Какой смысл видеться вне льда, когда у тебя 82 матча в сезоне?

— Насколько я понимаю, некоторые местные все-таки встречаются в выходные, но вы правы. Календарь тяжелый, все время тратишь на восстановление. Я к аудиокнигам пристрастился, тем более в самолете мне иногда тяжело читать. Понял, что если слушать аудио, то надо полностью сконцентрироваться на этом. Нельзя параллельно заниматься другими делами. Садишься, закрываешь глаза и рисуешь картинку в голове — и все сходится.

— А что слушаете?

— Акунина недавно переслушал. Все книги про Эраста Фандорина.