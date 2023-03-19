Сорокин признан второй звездой матча «Сан-Хосе» — «Айлендерс», вратарь сделал 29 сэйвов

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин признан второй звездой матча с «Сан-Хосе» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ. На счету российского голкипера 29 отраженных бросков из 30.

Первой звездой матч стал форвард «Нью-Йорка» Жан-Габриэль Пажо — автор гола и результативной передачи.

Третьей звездой матча признан нападающий «Сан-Хосе» Кевин Лабанк, который забросил единственную шайбу хозяев.