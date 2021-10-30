Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Вратарь «Аризоны» Веймелка: «Для меня игра против Овечкина особенная»

07:46
Теги:

Вратарь «Аризоны» Карел Веймелка поделился мнением об игре против форварда «Вашингтона» Александра Овечкина. «Кэпиталз» победили со счетом 2:0.

«У Овечкина хороший бросок, я почувствовал это своими руками. Я ожидал этого, для меня игра против этого хоккеиста особенная. Я видел его только по телевизору или в PlayStation. Для меня это, наверное, безумие, но это был очень хороший опыт, и мне понравилось», — приводит слова Веймелки журналист Том Гулитти.

После этого матча «Аризона» с одним очком занимает последнее место в Западной конференции, «Вашингтон» с 13 очками — на третьей строчке Востока.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
Дзюба побил рекорд Веретенникова! А после гола указал Семаку, что должен играть в старте
Союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России
0