Вратарь «Аризоны» Веймелка: «Для меня игра против Овечкина особенная»

Вратарь «Аризоны» Карел Веймелка поделился мнением об игре против форварда «Вашингтона» Александра Овечкина. «Кэпиталз» победили со счетом 2:0.

«У Овечкина хороший бросок, я почувствовал это своими руками. Я ожидал этого, для меня игра против этого хоккеиста особенная. Я видел его только по телевизору или в PlayStation. Для меня это, наверное, безумие, но это был очень хороший опыт, и мне понравилось», — приводит слова Веймелки журналист Том Гулитти.

После этого матча «Аризона» с одним очком занимает последнее место в Западной конференции, «Вашингтон» с 13 очками — на третьей строчке Востока.