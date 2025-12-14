Вратарь Ахтямов дебютировал в НХЛ за «Торонто»

Российский вратарь «Торонто» Артур Ахтямов проводит свой первый матч в НХЛ.

В домашней игре регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» 24-летний россиянин вышел на замену на 50-й минуте. Он сменил 24-летнего шведа Денниса Хильдеби.

В сезоне-2025/26 в 12 матчах за «Торонто» в АХЛ Ахтямов одержал семь побед, его средний коэффициент надежности составляет 3,04, а процент отраженных бросков — 89,6.