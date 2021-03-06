Врана прокомментировал разгромное поражение «Вашингтона» в матче с «Бостоном»

Форвард «Вашингтона» Якуб Врана подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (1:5).

«В одном из отрезков второго периода мы допустили несколько ошибок, и такая команда, как «Бостон», воспользовалась этим. Они забили пару голов, и после этого мы изо всех сил пытались вернуть нашу игру. Теперь единственное, что мы можем сделать, — это извлечь уроки из ошибок, которые мы совершили, а затем уже оставить эту игру позади и сосредоточиться на следующем матче», — приводит слова Враны официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» идет на втором месте в Восточном дивизионе, а «Бостон» — на третьем.