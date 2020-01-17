Нападающий «Вашингтона» Якуб Врана после победы над «Нью-Джерси» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ был в восторге от игры одноклубника и капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина.

34-летний россиянин оформил хет-трик в игре против «Девилз».

«Мне кажется, что это потрясающе, — приводит слова Враны пресс-служба НХЛ. — Он бомбардир, вероятно, один из лучших в истории, и у него еще есть время стать лучшим из лучших. Он просто доказывает это каждый год. Я не знаю, что сказать об этом. У него потрясающий удар, и он его использует. Ребята, все знаете, какой он игрок».

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